Посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к властям страны закрыть проход по проливам Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.
По словам Боднара, Россия нанесла удары по всей территории Украины, даже в западных регионах.
– Мы получили обновленную информацию о развитии российской агрессии против Украины. По состоянию на утро Россия нанесла ракетные артиллерийские удары по военным объектам и аэропортам Украины, – сказал посол.
#SONDAKİKA Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’dan Türkiye’ye boğazlar çağrısı
— Haber Global (@HaberGlobal) February 24, 2022