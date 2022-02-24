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Украина призывает Турцию закрыть Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

Марта Бондаренко редактор ленты
Украина призывает Турцию закрыть Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

Посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к властям страны закрыть проход по проливам Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.

По словам Боднара, Россия нанесла удары по всей территории Украины, даже в западных регионах.

– Мы получили обновленную информацию о развитии российской агрессии против Украины. По состоянию на утро Россия нанесла ракетные артиллерийские удары по военным объектам и аэропортам Украины, – сказал посол.

Фото: Pixabay

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