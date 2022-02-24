Посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к властям страны закрыть проход по проливам Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.

По словам Боднара, Россия нанесла удары по всей территории Украины, даже в западных регионах.

– Мы получили обновленную информацию о развитии российской агрессии против Украины. По состоянию на утро Россия нанесла ракетные артиллерийские удары по военным объектам и аэропортам Украины, – сказал посол.