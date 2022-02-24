Война в Украине: мир вышел на протесты против российской агрессии

Утром 24 февраля Российская Федерация совершила вооруженное нападение на Украину. От российской агрессии уже пострадали дети, женщины и мужчины. Боевики продолжают вести огонь по военным и гражданским объектам.

Граждане разных стран вышли на протесты, чтобы выразить поддержку Украине в непростое время. Даже россияне не остались в стороне и вышли на протесты под здание посольства Украины в Москве с требованием к президенту России Владимиру Путину прекратить войну.

Весь мир осуждает военную агрессию РФ против Украины, стремящейся к миру. Президент, министры и народные депутаты Украины неоднократно призывали Путина к дипломатии и миру.

Германия

Участники акции вышли на протесты на центральной площади в Берлине с государственным флагом Украины. Люди с плакатами собрались под Бранденбургскими воротами. Накануне одну из главных достопримечательностей Берлина подсветили голубым и желтым цветом.

Австралия

Жители Австралии переживают за оказавшуюся под огнем врага Украину. Люди вышли на протесты с плакатами, на которых изображены государственные символы нашей страны и призывы к миру.

На улицах Сиднея протестующие выразили свои требования, надев украинские вышиванки и продемонстрировав единство с Украиной.

Финляндия

Граждане Финляндии переживают за украинцев, попавшихся под обстрелы российско-оккупационных войск. Жители столицы Хельсинки вышли на протесты с сине-желтыми флагами и призвали страну-агрессора прекратить насилие.

Испания

В Мадриде после первых новостей о нападении РФ на Украину в российское посольство вышли протестующие с призывами к миру. Жители Барселоны также не остались безучастными и вышли на центральные улицы.

Читайте Министр Кулеба призвал страны Евросоюза отключить Россию от Swift

В поддержку Украины выступили по меньшей мере 48 государств и пять международных организаций, осуждающих российскую агрессию.

Среди них — Германия, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.

Весь мир призывает главу Кремля Путина одуматься и вернуться к миру. Под обстрелами начали погибать мирные жители и украинские защитники.