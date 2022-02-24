По состоянию на 13.00 вооруженными силами государства-агрессора российской федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами Калибр, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины. Сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

– Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции.

В Генштабе отметили, что определенные группы войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.

Указывается. что оперативно-тактические группы ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника. В ВСУ еще раз призвали сохранять спокойствие и доверять информации на официальных ресурсах.