Дилемма для США и Европы: обложка Time о вторжении РФ в Украину

Известный журнал Time показал обложку нового выпуска, посвященного вторжению РФ в Украину. Номер вышел под заголовком Возвращение истории. Как Путин разрушил европейские мечты.

Также Time в Instagram выкатил пост о том, как президента РФ Владимир Путин вторгся в Украину, а также там идет речь о дилемме США и Европы.

Корреспондент журнала Time Саймон Шустер уверяет, что это был удар не только по Украине, но и США.

Когда Владимир Путин рано утром в четверг объявил войну, он не ставил своей конечной целью Украину, — пишет Саймон Шустер.

Он добавил, что вместо этого российский лидер сосредоточился на США и их союзниках.

— Среди многих угроз, которые он издал в своем объявлении войны, самая пугающая была предназначена не для Украины. А для внешних сил, которые могут встать на ее защиту, что является тонко завуалированной отсылкой на союзников Киева в США и Европе, — говорится в материале.

Журналист пишет, что начав эту войну, Путин поставил США и их союзников перед мучительной дилеммой.

— Они могут либо нарушить свои обещания о поддержке Украины и передать страну России, либо рискнуть оказаться втянутыми в войну с ядерной сверхдержавой, намеревающейся их унизить, — говорится в материале журналиста.