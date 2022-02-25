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Эрдоган раскритиковал НАТО из-за отсутствия реакции на вторжение РФ в Украину

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что НАТО следовало бы предпринять более решительные шаги.

— НАТО нужно было действовать решительнее, Запад помогает Украине только советами, — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы, президент Эрдоган сделал заявление относительно повестки дня.

— К сожалению, Европейский Союз и все западные менталитеты в данный момент не заняли серьезной и решительной позиции, — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Европейский Союз только дает советы Украине.

— Но что они будут делать? Вы предприняли какие-либо шаги? О том, какие шаги вы предпримете, мы поговорим на сегодняшнем саммите НАТО, — отметил президент Турции.

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