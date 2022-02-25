В соответствии с уставом Совета Европы Комитет министров сегодня, 25 февраля, принял решение лишить Российскую Федерацию права на представительство.
Об этом сообщает пресс-служба Council of Europe.
Так, согласно решению, Россия лишена права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее.
Причиной такого решения является война России в Украине.
Постоянные представители 47 государств-членов согласились лишить Российскую Федерацию права на представительство в Совете Европы, сославшись на статью 8 Устава.
Решение вступает в силу немедленно.
Тем не менее Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, и жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться Судом и принимать решения.
Ранее стало известно, что Россия не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине (Италия).
Фото: Council of Europe