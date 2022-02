Европейские партнеры обсуждают ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Речь может идти о заморозке их активов.

Однако пока нет запрета на выдачу виз, добавил он.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 25, 2022