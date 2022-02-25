Европейские партнеры обсуждают ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Речь может идти о заморозке их активов.

— Есть компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова, — отметил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Однако пока нет запрета на выдачу виз, добавил он.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 25, 2022

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Уже второй день идет противостояние между украинскими военными и оккупантами.

Незаконные действия страны-агрессора осудили ряд западных партнеров Украины – США, Германия, Франция, Польша, Великобритания.

Кроме того, Украине выделяют военную и финансовую помощь.