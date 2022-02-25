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Среди послов ЕС есть компромисс, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова — СМИ

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Среди послов ЕС есть компромисс, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова — СМИ

Европейские партнеры обсуждают ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Речь может идти о заморозке их активов.

— Есть компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова, — отметил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Однако пока нет запрета на выдачу виз, добавил он.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Уже второй день идет противостояние между украинскими военными и оккупантами.

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Незаконные действия страны-агрессора осудили ряд западных партнеров Украины – США, Германия, Франция, Польша, Великобритания.

Кроме того, Украине выделяют военную и финансовую помощь.

Фото: Depositphotos

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