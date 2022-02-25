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США развернули самолеты-истребители в регионах Балтийского и Черного морей

Татьяна Забожко редактор ленты
США развернули самолеты-истребители в регионах Балтийского и Черного морей

В регионах Балтийского и Черного моря развернули шесть самолетов-истребителей F-35 Lightning II Воздушных сил США для поддержки коллективной обороны НАТО.

Самолет пятого поколения будет поддерживать миссию НАТО с передовых участков на авиабазе Амари в Эстонии, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.

– Мы сталкиваемся с динамической средой, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО улучшает нашу оборонительную позицию и усиливает оперативную совместимость НАТО, – сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харрігіан.

Воздушные силы США отмечают, что F-35 обеспечивает беспрецедентные коммуникационные возможности, командование и контроль.

Эти возможности дают лидерам НАТО гибкость проектировать мощность и утверждать доминирование в воздухе в очень противоречивых условиях.

Фото: Pexels

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