В регионах Балтийского и Черного моря развернули шесть самолетов-истребителей F-35 Lightning II Воздушных сил США для поддержки коллективной обороны НАТО.

Самолет пятого поколения будет поддерживать миссию НАТО с передовых участков на авиабазе Амари в Эстонии, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.

– Мы сталкиваемся с динамической средой, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО улучшает нашу оборонительную позицию и усиливает оперативную совместимость НАТО, – сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харрігіан.

Воздушные силы США отмечают, что F-35 обеспечивает беспрецедентные коммуникационные возможности, командование и контроль.

Эти возможности дают лидерам НАТО гибкость проектировать мощность и утверждать доминирование в воздухе в очень противоречивых условиях.