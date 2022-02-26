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Украина запросила экстренное финансирование у МВФ – глава Фонда

Юля Захарченко редактор ленты
крісталіна георгієва

Украина запросила экстренную финансовую помощь у Международного валютного фонда. МВФ намерен обсуждать с правительством Украины дальнейшие шаги для помощи государству в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в заявлении о поддержке Украины. По ее словам, Фонд имеет ряд инструментов, способных помочь Украине во время атаки российско-оккупационных войск.

В дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в частности, в рамках существующего соглашения с оставшимися в нем невыделенными $2,2 млрд.

Георгиева уточнила, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Она подчеркнула, что война в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку страдают мирные жители и граждане других стран, находящиеся на территории государства.

Георгиева добавила, что помимо Украины, последствия конфликта создают значительные экономические риски в регионе и во всем мире, поэтому МВФ сейчас оценивает возможные последствия.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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