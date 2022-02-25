Все процедуры присоединения к силам Территориальной обороны упростили. Об этом рассказал командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин.
Чтобы вступить в ряды ТрО, нужно иметь с собой только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет.
В заявлении Территориальной обороны ВС Украины отмечают:
— Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление.
24 февраля после того, как Россия начала полномасшабное вторжения в Украину, министр обороны Алексей Резников попросил всех, кто готов и умеет держать оружие, стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в своих регионах.
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Источник: Территориальная оборона ВС Украины