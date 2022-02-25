Финляндия выделила $50 млн помощи Украине для противодействия агрессивным действиям Российской Федерации.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с финским коллегой Саули Нийнисте.
— Благодарен партнерам за выделение $50 млн помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше, – отметил Владимир Зеленский.
По его словам, мир должен ужесточать санкции, а также увеличивать оборонную поддержку Украины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле ряда крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева.
Украинская армия дала отпор врагу. Противостояния продолжаются и сейчас.
Обговорив з @niinisto питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний ???????? партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку ????????.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша. Кроме критики действий стране-агрессору угрожают санкции.