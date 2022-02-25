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Вклад в антивоенную коалицию. Финляндия выделила $50 млн помощи Украине

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Вклад в антивоенную коалицию. Финляндия выделила $50 млн помощи Украине

Финляндия выделила $50 млн помощи Украине для противодействия агрессивным действиям Российской Федерации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с финским коллегой Саули Нийнисте.

— Благодарен партнерам за выделение $50 млн помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше, – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, мир должен ужесточать санкции, а также увеличивать оборонную поддержку Украины.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле ряда крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева.

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Украинская армия дала отпор врагу. Противостояния продолжаются и сейчас.

В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша. Кроме критики действий стране-агрессору угрожают санкции.

Фото: Dreamstime

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