Финляндия выделила $50 млн помощи Украине для противодействия агрессивным действиям Российской Федерации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с финским коллегой Саули Нийнисте.

— Благодарен партнерам за выделение $50 млн помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше, – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, мир должен ужесточать санкции, а также увеличивать оборонную поддержку Украины.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле ряда крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева.

Украинская армия дала отпор врагу. Противостояния продолжаются и сейчас.

Обговорив з @niinisto питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний ???????? партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша. Кроме критики действий стране-агрессору угрожают санкции.