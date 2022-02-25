Призываем РФ немедленно вывести войска из Украины: заявление саммита НАТО

Страны НАТО осудили полномасштабное вторжение России в Украину при поддержке Беларуси. Об этом говорится в заявлении по итогам срочного саммита Альянса, состоявшегося 25 февраля.

– Мы призываем Россию немедленно прекратить военное наступление, вывести все свои силы из Украины и свернуть с пути агрессии. Это давно спланированное нападение на Украину – независимую, мирную и демократическую страну – является жестоким, совершенно неспровоцированным и неоправданным, – отмечается в документе.

Они также пообещали привлечь к ответственности Россию и Беларусь за нанесенные разрушения и человеческие жертвы и обратились ко всем государствам безоговорочно осудить нападение на Украину.

– Россия отвергла путь дипломатии и диалога, неоднократно предлагаемый ей НАТО и союзниками. Она в корне нарушила международное право, в том числе Устав ООН, – говорится в заявлении.

Решение Владимира Путина напасть на Украину они называют “ужасной стратегической ошибкой”, за которую РФ придется заплатить суровую цену в ближайшие годы.

При этом они выразили полную солидарность с нынешним президентом, парламентом и правительством, а также с мужественным народом Украины, который сейчас защищает свою Родину.

– Наши мысли — со всеми погибшими, ранеными и перемещенными в результате российской агрессии, а также с их семьями. Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем других делать то же самое, – заявили лидеры НАТО.

В связи с действиями РФ уже развернуты оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также морские средства в зоне действия Альянса, активированы оборонные планы НАТО, чтобы подготовиться к реагированию на непредвиденные обстоятельства.

Речь идет также о дополнительном развертывании оборонительных сил в восточной части НАТО:

– Мы произведем все развертывания, необходимые для обеспечения сильного и надежного сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу сейчас и в будущем. Мы объединились, чтобы защищать всех союзников.

Экстренный саммит НАТО созвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с нападением РФ на Украину.

В регионах Балтийского и Черного морей развернули шесть самолетов-истребителей F-35 Lightning II ВВС США для поддержки коллективной обороны НАТО.

Самолеты пятого поколения будут поддерживать миссию Альянса по передовым участкам на авиабазе Амари в Эстонии, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.