Германия согласилась на отсоединение Российской Федерации от системы SWIFT.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, однако свои источники он не указывает.

— Германия готова двигаться дальше по поводу SWIFT, — отметил Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

До этого страна была против введения такого ограничения в отношении РФ.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Нападение началось утром. Украинские бойцы дают отпор оккупантам, противостояние продолжается и сейчас.

США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Финляндия, Япония, Южная Корея поддержали Украину.

Было предложение отсоединить РФ от SWIFT (Международной системы, позволяющей банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи). Кстати, Италия, которая раньше была против этого, тоже дала согласие.