Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в военном противостоянии России.

Об этом говорится в заявлении Блинкена, которое опубликовано на сайте Госдепартамента.

— Украина – суверенное, демократическое и миролюбивое государство. Соединенные Штаты и Украина были партнерами с тех пор, как Украина провозгласила свою независимость от Советского Союза более 30 лет назад, — говорится в сообщении Госдепа.

После вторжения России в Украину и частичной оккупации ее территорий в 2014 году, США старались помочь Украине сдержать дальнейшую российскую агрессию.

Осенью 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен уполномочил Министерство обороны предоставить Украине немедленную военную помощь на сумму $60 млн. В декабре он санкционировал дальнейшее выделение средств на сумму $200 млн.

— Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал, по поручению президента, беспрецедентную третью помощь в размере до $350 млн для немедленной поддержки обороны Украины, — отметил Блинкен.

Таким образом, общая помощь в области безопасности, которую Соединенные Штаты выделили Украине за последний год, превысила $1 млрд.

Ранее в Украину прибыла оборонная помощь из Польши, а именно колонна с боеприпасами.