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В Женеве перед штаб-квартирой ООН прошла акция в поддержку Украины

Юлия Соколова редактор ленты
акція в Женеві

В субботу, 26 февраля, на площади перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве (Швейцария) прошла акция в поддержку Украины.

Сотни людей собрались на Площади наций у здания ООН на акцию против российской агрессии из-за вторжения войск РФ в Украину.

Люди принесли флаги Украины и плакаты с лозунгами о прекращении войны в нашем государстве. Они скандировали: Остановите войну в Украине!

Участники акции потребовали закрыть небо над Украиной, чтобы над территорией нашего государства не летали вражеские самолеты, а также отключить РФ от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

акція в Женеві
акція в Женеві
акція в Женеві
акція в Женеві
акція в Женеві
акція в Женеві
акція в Женеві
акція в Женеві
В Женеве перед штаб-квартирой ООН прошла акция в поддержку Украины / 4 фотографии

Акции в поддержку Украины прошли и в других городах Европы. Так, по информации посольства Украины в Швейцарии, сегодня более 10 тыс. человек вышли на улицы города Берн.

Большая демонстрация прошла и в Эстонии. В ней принял участие лидер этой страны Алар Карис. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил эстонцев за поддержку.

Акции с требованием к России прекратить войну в Украине также прошли в Хельсинки (Финляндия), Вене (Австрия), Бергене (Норвегия), Брюсселе (Бельгия) и других городах.

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