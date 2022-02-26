В субботу, 26 февраля, на площади перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве (Швейцария) прошла акция в поддержку Украины.

Сотни людей собрались на Площади наций у здания ООН на акцию против российской агрессии из-за вторжения войск РФ в Украину.

Люди принесли флаги Украины и плакаты с лозунгами о прекращении войны в нашем государстве. Они скандировали: Остановите войну в Украине!

Участники акции потребовали закрыть небо над Украиной, чтобы над территорией нашего государства не летали вражеские самолеты, а также отключить РФ от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

В Женеве перед штаб-квартирой ООН прошла акция в поддержку Украины / 4 фотографии

Акции в поддержку Украины прошли и в других городах Европы. Так, по информации посольства Украины в Швейцарии, сегодня более 10 тыс. человек вышли на улицы города Берн.

Большая демонстрация прошла и в Эстонии. В ней принял участие лидер этой страны Алар Карис. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил эстонцев за поддержку.

Найбільша демонстрація в історії сучасної Естонії відбулася на підтримку України. Я вдячний естонському народові та @AlarKaris за солідарність у ці складні часи. Пане Президенте, вам личить наша вишиванка! pic.twitter.com/6JDIiOgyup — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Акции с требованием к России прекратить войну в Украине также прошли в Хельсинки (Финляндия), Вене (Австрия), Бергене (Норвегия), Брюсселе (Бельгия) и других городах.