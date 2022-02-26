Зеленский призвал премьера Израиля стать посредником в переговорах с РФ – NYT

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в урегулировании конфликта и переговорах с Россией.

Об этом со ссылкой на израильского чиновника, захотевшего остаться анонимным, сообщило издание NY Times. По данным журналистов, факт разговора Беннета и Зеленского подтвердил и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

— Мы верим, что Израиль является единственным демократическим государством в мире, которое имеет отличные отношения как с Украиной, так и с Россией, – заявил посол.

Также журналисты издания отметили, что, по мнению Евгения Корнийчука, переговорный процесс между Украиной и Россией в Израиле проводить было бы гораздо комфортнее, чем в Беларуси, которая де-факто является союзником агрессора.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ вглубь Украины официальный Тель-Авив выражал поддержку Киеву.

В то же время израильские чиновники вопроса санкций или открытой критики действий Кремля не поднимали.