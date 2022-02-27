Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обязуется отключить определенное количество российских банков от системы SWIFT. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, отключение российских банков от SWIFT позволит остановить их деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт.

Кроме того, будут парализованы активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции, что сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком.

— И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он также делает, на самом деле разрушает будущее своей страны, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций ЕС затронет 70% банковского рынка РФ, а также ключевые государственные компании, включая оборонный сектор.

Фото: Ursula von der Leyen