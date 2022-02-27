Германия решила снизить свою зависимость от российского газа после вторжения войск РФ в Украину. Для этого Берлин решил построить два новых терминала для приема сжиженного природного газа (LNG).

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага в воскресенье, 27 февраля. Заседание было посвящено военному вторжению России в Украину.

– Мы должны изменить курс для преодоления энергетической зависимости от импорта от отдельных поставщиков. События последних дней и недель показали, что ответственная энергетическая политика имеет решающее значение не только для нашей экономики и окружающей среды. Она также имеет решающее значение для нашей безопасности, — подчеркнул Олаф Шольц.

По словам Шольца, Германия начинает строить два новых терминала для приема сжиженного природного газа. Их построят в городах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

Этот проект стоимостью в миллиард евро направлен на уменьшение зависимости Германии от российского природного газа. На территории Евросоюза есть LNG-терминалы, но не в ФРГ.

Шольц также объявил, что федеральное правительство решило увеличить объемы природного газа в хранилищах на два миллиарда кубометров. Берлин намерен закупать дополнительные объемы природного газа на мировых рынках.

Поддержка Украины

Во время выступления в Бундестаге Олаф Шольц резко осудил вторжение войск России в Украину.

– Свобода украинок и украинцев ставит под вопрос его собственный режим угнетения, – отметил Шольц, комментируя решение Владимира Путина о нападении на Украину.

В связи с этим Шольц подчеркнул, что Берлин должен поддержать Украину. В частности, он напомнил о решении предоставить нашему государству 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

– На агрессию Путина не может быть никакого другого ответа, – заявил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что военное вторжение в Украину приведет Россию “к катастрофе” из-за масштабных санкций.

Другие шаги Берлина

На фоне нападения войск РФ на Украину Германия хочет увеличить оборонный бюджет. Как отметил Шольц, речь идет о €100 млрд.

Кроме того, Берлин планирует в будущем инвестировать в оборону более 2% ВВП.

Германия также закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов.

Недавно Германия приняла решение об остановке сертификации российского газопровода Северный поток-2. Как отметил Олаф Шольц, сертификация не может продолжаться из-за агрессии России в отношенит Украины.

Источник: NDR.de, Die Zeit, Deutsche Welle