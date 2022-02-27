Европейский совет принял решение приостановить выдачу виз по упрощенной процедуре дипломатам, официальным лицам и бизнесменам Российской Федерации.

Соответствующее решение было принято в рамках внеочередного заседания Евросовета по вопросам юстиции и внешних дел.

— 25 февраля Совет принял решение о частичном прекращении действия соглашения об упрощении выдачи виз с Россией. Дипломаты, другие российские официальные лица и бизнесмены больше не смогут воспользоваться положениями об упрощении выдачи виз, обеспечивающих привилегированный доступ к ЕС, говорится в сообщении.

Отмечается, что министры Европейского совета договорились координировать свои национальные мероприятия и в целом свою визовую политику по отношению к России.

Кроме того, председательствующая в Евросовете Франция обратилась к государствам-членам не признавать паспортов, выданных российскими властями на оккупированных территориях в Украине.

– Она также предложила скоординированный подход для прекращения практики “золотых паспортов”, которые могут получить некоторые российские лидеры, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассмотрит дополнительный список лиц, в отношении которых будут введены санкции после нападения России на Украину.

Источник: Евросовет