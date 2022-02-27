ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Мир / Мировые новости

Мир должен остановить Путина: посол США в ООН о решении РФ привести ядерные войска в режим готовности

Юля Захарченко редактор ленты
Мир должен остановить Путина: посол США в ООН о решении РФ привести ядерные войска в режим готовности

Указ президента страны-захватчика России Владимира Путина привести ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности продолжает обострять войну в Украине неприемлемым способом. Мир должен приостановить его агрессивные действия всеми возможными способами.

В этом убеждена посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее мнению, Путин должен отступить и оставить в покое мирных жителей Украины.

На четвертый день крупнейшего нападения на европейское государство со времен Второй мировой войны в Офисе президента Украины заявили, что переговоры между Киевом и Москвой состоятся на белорусско-украинской границе.

Переговоры должны быть без всяких условий и ультиматумов, уверено правительство Украины. Она убеждена, что украинцы объединились против российского захватчика, несмотря на обстрелы гражданской инфраструктуры государством-агрессором.

Запад ввел разрушительные экономические санкции против Москвы, чтобы сдержать военную агрессию оккупанта.

Попытка захвата Харькова оккупантами

Российские солдаты и бронетехника приблизились к Харькову, второму по величине городу Украины. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах, а ночью боевики подорвали газопровод.

Однако городские власти заявили, что украинские защитники отбили атаку врага. В настоящее время Харьков полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Читайте
В Буче разгромили технику российских войск: враг потерял более 100 единиц техники

Источник: US News

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка