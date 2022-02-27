Мир должен остановить Путина: посол США в ООН о решении РФ привести ядерные войска в режим готовности

Указ президента страны-захватчика России Владимира Путина привести ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности продолжает обострять войну в Украине неприемлемым способом. Мир должен приостановить его агрессивные действия всеми возможными способами.

В этом убеждена посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее мнению, Путин должен отступить и оставить в покое мирных жителей Украины.

На четвертый день крупнейшего нападения на европейское государство со времен Второй мировой войны в Офисе президента Украины заявили, что переговоры между Киевом и Москвой состоятся на белорусско-украинской границе.

Переговоры должны быть без всяких условий и ультиматумов, уверено правительство Украины. Она убеждена, что украинцы объединились против российского захватчика, несмотря на обстрелы гражданской инфраструктуры государством-агрессором.

Запад ввел разрушительные экономические санкции против Москвы, чтобы сдержать военную агрессию оккупанта.

Попытка захвата Харькова оккупантами

Российские солдаты и бронетехника приблизились к Харькову, второму по величине городу Украины. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах, а ночью боевики подорвали газопровод.

Однако городские власти заявили, что украинские защитники отбили атаку врага. В настоящее время Харьков полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Источник: US News