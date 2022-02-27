ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Мир / Мировые новости

В Беларуси протестуют против войны в Украине: есть задержанные

Марта Бондаренко редактор ленты
В Беларуси протестуют против войны в Украине: есть задержанные

Сегодня, 27 февраля, жители Беларуси вышли на антивоенные митинги — люди протестуют против военных действий России на территории Украины.

Об этом сообщает белорусское бюро Радио Свободы.

Митингующих задерживают правоохранители. Сообщается, что первые задержания произошли на избирательных участках — сегодня в Беларуси проходит референдум по изменению Конституции.

Люди собираются на избирательных участках в длинные очереди и протестуют против войны против Украины. Они также призывают к уходу Александра Лукашенко с должности и из политики.

По данным правозащитников, известны имена 20 задержанных.

Так, в Гродно милиция задержала людей, которые отказались покинуть избирательный участок.

Как сообщает белорусский портал Zerkalo.io, есть информация о задержаниях рядом с некоторыми избирательными участками в Минске и Жодино.

Воздушные Силы ВСУ сбили крылатую ракету, летевшую с территории Беларуси.

Читайте
Украина закрывает все КПП на границе с РФ, Беларусью и в направлении Приднестровья

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка