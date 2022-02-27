Сегодня, 27 февраля, жители Беларуси вышли на антивоенные митинги — люди протестуют против военных действий России на территории Украины.

Об этом сообщает белорусское бюро Радио Свободы.

Митингующих задерживают правоохранители. Сообщается, что первые задержания произошли на избирательных участках — сегодня в Беларуси проходит референдум по изменению Конституции.

Люди собираются на избирательных участках в длинные очереди и протестуют против войны против Украины. Они также призывают к уходу Александра Лукашенко с должности и из политики.

По данным правозащитников, известны имена 20 задержанных.

Так, в Гродно милиция задержала людей, которые отказались покинуть избирательный участок.

Как сообщает белорусский портал Zerkalo.io, есть информация о задержаниях рядом с некоторыми избирательными участками в Минске и Жодино.

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