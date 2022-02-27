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Факты / Мир / Мировые новости

Запад решил отключить Россию от межбанковской системы Swift

Юля Захарченко редактор ленты
SWIFT

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США приняли решение об отключении некоторых российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и осуществлении платежей Swift.

Эти страны обнародовали общее заявление, распространенное Европейской комиссией. В нем говорится об обязательствах государств отключить банки от системы с целью ограничительных экономических мер против страны-агрессора, начавшей войну в Украине.

Лидеры ЕК и перечисленных государств осудили агрессивные действия президента России Владимира Путина и нападение на мирных жителей Украины.

— Мы поддерживаем украинское правительство и народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению. Война России – это посягательство на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны, — идет речь в заявлении.

Лидеры стран пообещали призвать Россию к ответу и коллективно обеспечить, чтобы война в Украине стала для Путина стратегическим провалом.

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