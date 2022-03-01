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Факты / Мир / Мировые новости

Восемь стран призвали немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Заголовок євросоюз

Президенты восьми европейских государств призвали лидеров ЕС немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление.

По состоянию на вечер 28 февраля речь идет о таких странах, как Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.

— Мы твердо убеждены, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС, — говорится в совместном заявлении лидеров стран.

Отмечается, что для поддержки Украины президенты призывают консолидировать высшую политическую поддержку и дать возможность институтам ЕС принять все необходимые меры.

Это позволит открыть переговорный процесс по дальнейшим шагам, которые приблизят Украину к официальному членству в ЕС.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Вместе с ним к совместному заявлению присоединились премьер Денис Шмигаль и спикер Совета Руслан Стефанчук.

После исторического для Украины подписания документ сразу был направлен в Брюссель на рассмотрение руководства ЕС.

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