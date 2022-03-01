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Международный уголовный суд Гааги начнет расследование войны России против Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Міжнародний кримінальний суд Гаага

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан решил начать расследование совершения Россией военного преступления и преступления против человечества в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Я ознакомился с выводами, вытекающими из предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования, – сказал прокурор.

Он заявил о наличии оснований полагать, что в Украине были совершены военные преступления, а также преступления против человечности. Это подтверждается предварительным расследованием.

— Учитывая эскалацию конфликта в последние дни, я намерен расширить это расследование на любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего управления, совершенные любой стороной конфликта в любой части территории Украины, — говорится в заявлении Карима А. А. Хана.

Прокурор отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать ситуацию в его ведомство.

— Однако она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы юридически признать юрисдикцию Суда по поводу вероятных преступлений по Римскому уставу, совершенных на ее территории, если МКС решит ее осуществить, — сказал прокурор.

Он уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующим шагом станет получение разрешения Палаты предварительного производства Суда до начала расследования. Хан отметил, что будет просить о дополнительном финансировании, поскольку “важность и безотлагательность нашей миссии слишком серьезны, чтобы зависеть от отсутствия средств”.

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Источник: International Criminal Court

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