В ЕС призвали белорусов сопротивляться своим властям в развязывании войны против Украины

Евросоюз призывает граждан Беларуси не поддерживать войну, которая Россия развязала против населения Украины.

Соответствующее обращение на своей странице в Twitter опубликовал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Дорогие беларуские друзья. Мы живем в тяжелые времена. И в такой темный час, когда Россия вторглась в Украину — вашего соседа, и с беларуской земли на ваших земли на соседей летят ракеты, вас попросили прийти на избирательные участки и проголосовать за Конституцию, которая была разработана без учета вашего мнения. И это на фоне грубых нарушений ваших основных прав и свобод. Более тысячи граждан Беларуси находятся в заключении только за то, что высказали свое мнение, — начал Верховный представитель ЕС.

Он напомнил, что беларусов систематически притесняли, пытали, сажали в тюрьму за их борьбу за демократию и лучшую, свободную Беларусь.

— И теперь ваша миролюбивая страна втянута в возмутительную войну против братского народа в Украине. Войну крупной ядерной державы против мирной и демократической соседней страны, которая не представляла угрозы для агрессора и не провоцировала его, — заявил Жозеп Боррель.

Обращение к беларускому народу: многие из вас пошли на огромный риск в борьбе за свободную и демократическую Беларусь. Теперь вы выступаете против войны России в Украине и решения Лукашенко поддержать Москву. Спасибо за вашу храбрость. ЕС вместе с вами #StandWithUkraine #нетвойне pic.twitter.com/AeeHBdoFUK — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2022

Он подчеркнул, что применение президентом РФ Владимиром Путиным силы и принуждения нет места в 21 веке.

— Это не только серьезное нарушение международного права, но и нарушение основных принципов человеческого сосуществования. И целью является не только Украина, но и безопасность Европы и всего региона, и весь международный порядок, основанный на правилах, — сказал главный дипломат Евросоюза.

Он предположил, что беларусам в их положении может быть трудно выразить свои чувства в условиях тотального угнетения

— Но я знаю: так же трудно хранить молчание перед лицом российского вторжения и ужасающих, уносящих жизни, нападений на города и народ Украины. Сотни беларусов были арестованы в воскресенье в ходе мирных протестов против войны России в Украине. Спасибо за вашу храбрость. Спасибо, что не наблюдаете за этой трагедией молча. Продолжайте просить ваше правительство остановить войну, — сказал Жозеп Боррель.

Смотрите онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

Источник: Josep Borrell Fontelles