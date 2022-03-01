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Факты / Мир / Мировые новости

Украина отзывает послов из Грузии и Кыргызстана

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отзыве посла из Кыргызстана для консультаций.

Причиной послужило оправдание этой страной агрессии со стороны РФ против Украины.

Также президент сообщил об отзыве украинского посла из Грузии.

— Немедленно отзовем посла из Грузии. За преграды добровольцам, желающим нам помочь. За безнравственную позицию по поводу санкций.

Накануне США попросили 12 российских дипломатов при ООН покинуть страну из-за вероятной причастности к “деятельности, которая не отвечала их обязанностям и обязательствам в качестве дипломатов”.

Миссия США при ООН также подчеркнула в своем заявлении, что 12 российских дипломатов были “оперативниками разведки… злоупотребляющими своими привилегиями проживания в США, участвуя в шпионской деятельности, которая наносит ущерб нашей национальной безопасности”.

Их имена не называются. Персоны нон-грата должны покинуть страну до 7 марта.

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