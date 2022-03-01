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Факты / Мир / Мировые новости

Европарламент начал специальную процедуру вступления Украины в ЕС

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Європарламент

Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола в Брюсселе на внеочередном заседании ЕН.

— Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата, и будем работать для достижения этой цели. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе, – сказала Метсола.

Она отметила, что Европарламент полностью поддерживает украинцев в их “борьбе за выживание в эти темные времена нашей истории”.

Голосование состоится сегодня, в 16:30 по киевскому времени.

В понедельник, 28 февраля, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

За несколько часов до этого Денис Шмыгаль заявил, что Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

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