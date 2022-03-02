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Факты / Мир / Мировые новости

Фон Крамон: Россия должна быть лишена права вето и исключена из Совбеза ООН

Юля Захарченко редактор ленты
Фон Крамон: Россия должна быть лишена права вето и исключена из Совбеза ООН

После полномасштабного вторжения в Украину, нарушения принципов международного права и убийств мирного населения Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето на резолюции.

Об этом заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

— Путинская Россия превратилась в государство-изгой, которое грубо нарушило все ключевые принципы международного права, вторглось в Украину и убивает мирных жителей. Недопустимо, чтобы кровавый режим с таким послужным списком являлся членом Совета Безопасности ООН и мог накладывать вето на важные резолюции, — заявила она.

Все преступления, совершенные Кремлем в Украине, смерть каждого мирного жителя будут тщательно расследованы, мир воздаст путинскому режиму по заслугам, убеждена депутат Европейского парламента от Германии.

— Нам нужно продолжать всеми силами поддерживать Украину и продолжать изолировать Россию от цивилизованного мира, — подытожила политик.

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