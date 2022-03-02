Польша выступает за выделение Украине €100 млрд на восстановление после войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил необходимость системной поддержки Украины с планом ее восстановления на €100 млрд, усиления санкций против России и всеобщей энергетической независимости.

Кроме финансированного плана ЕС по восстановлению Украины на €100 млрд, он предлагает поддержать быстрый путь вступления Украины в Европейский Союз и общие инвестиции и вклад в энергетическую безопасность, то есть независимость от агрессивной политики России, реализуемой за счет нефти, газа и других углеводородов.

– Очень важно подготовить инвестиционный пакет для Украины, потому что экономике нужны новые инвестиции и новые рабочие места, а энергетическая безопасность нужна как важный элемент восстановления после войны, которая может закончиться в ближайшее время, – убежден Моравецкий.

По мнению премьер-министра Польши, такие шаги также приведут к тому, что часть Европы наконец-то станет независимой от российского газа, нефти и угля.

Именно поэтому во время своего визита в Брюссель Матеуш Моравецкий призвал ЕС ввести эмбарго на российский уголь и не покупать нефть и газ в ближайшие месяцы.

К слову, Польша стала одной из стран, которая поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Польский президент Анджей Дуда заявил, что такой статус официальный Киев должен получить немедленно.

Кроме того, по его мнению, Украина должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление после окончания войны с Россией.