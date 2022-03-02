Европейский Союз наложил санкции на российские пропагандистские каналы RT/Russia Today и Sputnik из-за войны, развязанной РФ против Украины.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Согласно решению, на территории Евросоюза безотлагательно запрещают вещание этих каналов.

– Сегодня Совет ЕС вводит дополнительные ограничительные меры в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. В рамках этих мер Евросоюз срочно приостановит вещание Sputnik и RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish) на территории ЕС, пока не прекратится агрессия против Украины и пока Россия и связанные с ней СМИ не прекратят действия по дезинформации и информационным манипуляциям против ЕС и его государств-членов, — подчеркивается в сообщении.

В Совете ЕС добавили, что Sputnik и Russia Today находятся под постоянным контролем властей России и играют ключевую роль в продвижении и поддержке военной агрессии против Украины, а также в дестабилизации соседних государств, стран Евросоюза.

Отмечается, что дезинформация и информационные манипуляции неоднократно были нацелены против европейских политических партий, особенно в период выборов, на гражданское общество, функционирование демократических институтов в ЕС и т. д.

В Совете ЕС также напомнили, что ранее уже ввели санкции против главного редактора RT Маргариты Симоньян.

– Систематические информационные манипуляции и дезинформация Кремля используются как оперативный инструмент в нападении на Украину. Это также серьезная и прямая угроза общественному порядку и безопасности Евросоюза. Сегодня мы делаем важный шаг против манипулятивной операции Путина, – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя введение санкций.

Решение о блокировании российских пропагандистских СМИ – это лишь один из шагов, предпринимаемых Евросоюзом из-за вторжения российских войск в Украину.

Так, ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков. В течение десяти дней они должны прекратить свои операции внутри SWIFT. Кроме того, под запретом оказались продажа, поставка, передача или экспорт банкнот в евро в Россию.

Также были введены санкции Евросоюза против 26 российских чиновников и пропагандистов, среди которых: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Роснефти Игорь Сечин, журналисты-пропагандисты Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян и другие.

Следует отметить, что еще до введения санкций ЕС YouTube заблокировал каналы RT и Sputnik по всей Европе. В компании объяснили, что пошли на такой шаг из-за войны в Украине.

Источник: Совет ЕС