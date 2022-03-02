ВОЗ предлагает организовать гуманитарный коридор в Киев

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что необходимо срочно организовать гуманитарный коридор в столицу Украины.

Еще 27 февраля ВОЗ начала работу по организации безопасного транзита с территории Польши. Прежде всего организация обеспокоена опасно низкими запасами кислорода в украинских медучреждениях.

— Возникла срочная необходимость в организации коридора для постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для всех нуждающихся, – заявил Гебрейесус.

Гуманитарный коридор – это тип временной демилитаризованной зоны, предназначенной для обеспечения безопасного транзита гуманитарной помощи в кризисный регион и/или беженцев из него.

Сотрудники Первого территориального медицинского объединения Львова рассказали о том, как страны Европы и неравнодушные люди помогают медикам Украины в эти страшные дни войны с Россией.

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Огромный грузовик приехал из Австрии. Благотворительная организация CF Svoyi передала 1 ТМО Львова почти 250 тыс. халатов, фартуков, костюмов, а также 45 тыс. масок, медицинские экраны, хирургические колпаки и другую необходимый защиту.