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Факты / Мир / Мировые новости

Вы обязательно победите! Речь Джо Байден о войне в Украине

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Вы обязательно победите! Речь Джо Байден о войне в Украине

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с речью, в которой значительное внимание уделил вторжению РФ в Украину.

– Он думал, что Украина и мир покажется. Он никогда не думал, что встретится с такой крепкой стеной. Стеной, представляемой украинским народом. Президент Зеленский для каждого украинца он олицетворяет бесстрашие. Он вдохновляет весь мир. Группы граждан, которые голыми руками останавливают танки, студенты, пенсионеры, учителя, солдаты – все защищают свою родину, – заявил Байден.

Также Байден отметил, что речь президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте главным образов так: свет победит тьму.

— Оставайтесь сильными. Вы обязательно победите, — отметил Байден.

После этого он призвал все конгрессменов поприветствовать Зеленского и украинский народ, выразив благодарность за стойкость и силу.

Главные тезисы Байдена об Украине и вторжении РФ в нашу страну:

США и союзники закрывают небо для российских авиакомпаний. Минфин США создаст группу, которая будет заниматься расследованием преступлений российских олигархов. Кроме того, США арестует имущество олигархов РФ.

— Сегодня я заявляю Путину и российским олигархам, которые украли миллиарды долларов в результате правления этого режима — мы ставим на этом точку. Их роскошные апартаменты, их яхты, их самолеты и счета — мы их арестуем. Мы с этого дня закрываем все полеты из России. И только Путин несет за это ответственность, — отметил Байден.

По словам главы США, российский фондовый рынок потерял 40% капитализации в результате санкций США и их союзников.

Относительно Путина Байден заявил, что глава Кремля еще никогда не был настолько изолированным от мира.

— Путин изолирован от мира как никогда ранее в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям, делая абсолютно бессмысленным военный фонд Путина, — заявил Джо Байден.

То есть санкции США и союзников будут только увеличиваться.

Кроме того, США и союзники выделят Украине больше $1 млрд помощи, включая военную, экономическую и гуманитарную.

Байден отметил, что США перебрасывают дополнительные войска в Европу, но не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты союзников НАТО.

Президент США отметил, что вторжение России в Украину было преднамеренным и ничем не спровоцированным.

— Нападение на Украину было ничем не обоснованном. Путин думал, что поссорит нас с Европой, но он ошибся. Мы вместе, мы сильны, мы готовим коалицию со свободолюбивыми странами Европы, — заявил Байден.

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