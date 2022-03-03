Белорусские солдаты не хотят быть российскими наемниками: Минобороны о ситуации в Украине

Украинские военные продолжают отчаянно защищать мирных жителей от российского врага, без приглашения совершившего вторжение на территорию государства. Защитники отбивают атаку агрессоров в Киеве, Мариуполе и других городах.

По данным Министерства обороны Украины, ВСУ удерживают определенные рубежи на Волынском направлении, механизированные и танковые части удерживают оборону возле Чернигова.

Враг несет большие потери. По состоянию на 3 марта более 9 тыс. российских военных погибли или получили ранения при попытке захватить украинские города.

ВСУ осуществляют оборонительную операцию, не допуская прорыва врага из Херсона и Николаева. Украинцы отражают атаку агрессора, пытающегося захватить Киев.

У противника ничего не получается, поэтому он начинает обстреливать гражданские дома в окрестностях столицы.

В ОРДЛО длится формирование частей из резервистов, призванных в течение января и февраля 2022 года. По плану РФ, маршевые роты хотят перекидывать под Харьков, однако мужчины выражают сильное недовольство действиями Кремля.

По данным разведки, на территории Беларуси возле границы Украины размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада. Командование вражеской воинской части получило приказ о пересечении нашей государственной границы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.