Трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений России во время вторжения в Украину.

О старте расследования дела о возможных военных преступлениях, совершенных РФ в Украине, сообщил главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан.

По его словам, он уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

— После первичного анализа ситуации в Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования, — отметил Хан.

39 государств-участников уже обратились в суд, чтобы начать активные расследования.

Источник: ZEIT ONLINE