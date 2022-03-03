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Факты / Мир / Мировые новости

Военные преступления РФ в Украине: в Гааге стартовало расследование

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Военные преступления РФ в Украине: в Гааге стартовало расследование

Трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений России во время вторжения в Украину.

О старте расследования дела о возможных военных преступлениях, совершенных РФ в Украине, сообщил главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан.

По его словам, он уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

— После первичного анализа ситуации в Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования, — отметил Хан.

39 государств-участников уже обратились в суд, чтобы начать активные расследования.

Источник: ZEIT ONLINE

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