ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факты / Мир / Мировые новости

За первую неделю войны Украину покинул 1 млн беженцев

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
За первую неделю войны Украину покинул 1 млн беженцев

Один миллион беженцев покинули Украину с начала российского вторжения.

Сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

— Всего за семь дней мы стали свидетелями переезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны, — сказал Гранди.

По данным ООН, более 2% населения Украины переехало менее чем за неделю.

Также Гранди призвал замолчать пушки, чтобы гуманитарная помощь дошла до многих других украинцев, которые остались в своей стране.

По данным Всемирного банка, на конец 2020 года население Украины составляло 44 миллиона человек.

Агентство ООН предсказало, что в конечном итоге Украину могут покинуть до 4 миллионов человек, но предупредило, что даже этот прогноз может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Читайте
Освобожденный Макаров и переговоры с Кремлем: что происходит на седьмые сутки войны в Украине (онлайн)

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка