За первую неделю войны Украину покинул 1 млн беженцев

Один миллион беженцев покинули Украину с начала российского вторжения.

Сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

— Всего за семь дней мы стали свидетелями переезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны, — сказал Гранди.

По данным ООН, более 2% населения Украины переехало менее чем за неделю.

Также Гранди призвал замолчать пушки, чтобы гуманитарная помощь дошла до многих других украинцев, которые остались в своей стране.

По данным Всемирного банка, на конец 2020 года население Украины составляло 44 миллиона человек.

Агентство ООН предсказало, что в конечном итоге Украину могут покинуть до 4 миллионов человек, но предупредило, что даже этот прогноз может быть пересмотрен в сторону увеличения.