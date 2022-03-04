Армию РФ ждет крах, ресурсов осталось до воскресенья – расследователь Bellingcat

Болгарский медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья. После этого захватчиков ждет крах.

— Исходя из поведения армии и замедления определенных подступов, можно заключить, что резервы у них закончатся к воскресенью. Из-за чувства приближающегося краха и проигрыша армия РФ может усилить поведение в ближайшие дни, — сказал журналист.

Христо Грозев отметил, что первоочередной стратегией армии РФ был блицкриг и взятие Киева за два-три дня.

– Поскольку не получился блицкриг с минимальными затратами, они решили, что репутационная цена для них не важна, и пошли массовыми расстрелами населения. Поэтому издание Bellingcat направило свою деятельность на то, чтобы архивировать и подсчитывать все доказательства нарушений прав человека и военных преступлений РФ, — рассказал медиаэксперт.

По словам Грозева, на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых “мы раньше еще не видели”, и они коснутся даже Путина.

Также Христо добавил, что есть 30% вероятности, что НАТО закроет небо над Украиной.