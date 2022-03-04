Следующие дни будут сложными: НАТО предупреждает, что РФ введет в Украину тяжелое вооружение

Следующие несколько дней война в Украине, вероятно, станет тяжелее, чем была раньше. РФ готовит к введению в нашу страну более тяжелое вооружение.

С такой информацией 4 марта выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Следующие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку Вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране, – заявил он.

О каком именно вооружении идет речь, Йенс Столтенберг не сообщил.

Напомним, что также генеральный секретарь НАТО объяснил, почему над Украиной не создается бесполетная зона, которая могла бы оградить наше государство от агрессии Путина.

По его словам, на 4 марта не все страны-союзники дали согласие на принятие такого решения.

Отвечая на вопрос украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть свою позицию, Йенс Столтенберг намекнул, что это, скорее всего, невозможно.