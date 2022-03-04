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Представители Приднестровья хотят независимости на фоне заявки Молдовы на вступление в ЕС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Представители Приднестровья хотят независимости на фоне заявки Молдовы на вступление в ЕС

Представители непризнанного Приднестровья заявили о намерениях объявить о своей независимости.

Как сообщают местные СМИ, такова была реакция “республики” на официальную заявку Молдовы на вступление в ЕС, которая была подана 3 марта.

— Решение молдавской власти означает готовность к передаче суверенитета Молдовы наднациональным органам в Брюсселе и переход к окончательному военно-политическому и экономическому освоению территории Молдовы Западом, — говорится в распространенном заявлении.

Намерения Молдовы вступить в Евросоюз, по мнению так называемого МИД непризнанного Приднестровья, – это окончательная точка в попытках урегулирования их конфликта.

Представители Приднестровья уже обратились с соответствующим представлением к посредникам, среди которых — ОБСЕ и ООН.

Источник: NewsMaker

Фото: Depositphotos

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