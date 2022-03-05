Помог Борис Джонсон: Бразилия будет принимать беженцев из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в четверг президенту Бразилии Жаиру Болсонару, чтобы обсудить российское вторжение в Украину.

Британский лидер напомнил президенту Болсонару, что Бразилия была жизненно важным союзником во время Второй мировой войны, и что голос бразильского лидера крайне важен в этот момент кризиса.

Представитель премьера Джонсона сказал, что оба лидера согласились потребовать срочного прекращения огня и согласились с тем, что мир должен восторжествовать.

Согласно заявлению пресс-секретаря Бориса Джонсона, премьер-министр добавил, что в Украине убивают невинных гражданских лиц и разрушают города, и мир не может позволить агрессии президента РФ Путина быть успешной.

После разговора британского и бразильского лидера стало известно, что Бразилия будет выдавать гуманитарные визы украинским беженцам.

Это следует из президентского указа Жаира Болсонару, благодаря которому гражданам Украины и лицам без гражданства, перемещенным в результате войны в Украине, разрешено жить и работать в Бразилии по гуманитарной визе.

Согласно документу, заявители должны получить 180-дневную временную визу в течение 90 дней после прибытия, которая затем будет иметь право на продление до временной резидентской визы на срок до двух лет, после чего заявители могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Заявители должны подать заявление на получение визы до 31 августа, говорится в распоряжении.

“Нейтралитет” Бразилии

Ранее президент Болсонару избегал осуждения или санкций в отношении России, вместо этого заявляя, что Бразилия занимает нейтральную позицию.

Он утверждал, что санкции повлияют и на бразильскую экономику, указывая на то, что сельское хозяйство страны зависит от российских удобрений.

Так, во время еженедельного выступления в социальных сетях в четверг Жаир Болсонару сказал, что Бразилия остается в уравновешенной позиции, и они не имеют возможности решить этот вопрос.