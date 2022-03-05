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Факты / Мир / Мировые новости

ГУР обнародовало список белорусских летчиков, бомбивших украинские города

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
ГУР обнародовало список белорусских летчиков, бомбивших украинские города

Появился список белорусских военных летчиков, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

— Эти лица уже могут считать себя “лётчиками-залетчиками”! Все, долетались, “уважаемые”! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа! – отметили в ГУР.

Летчики бригады армейской авиации совершали боевые вылета из аэродрома РБ Лида и били по мирному населению и инфраструктуре Украины.

— Кстати, использованный хэштег оккупантыРФ не ошибочен в этой публикации, хотя речь идет о белорусских военных преступниках, ведь государства РБ не существует. Это уже одна орда РФ, – добавили в ГУР.

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