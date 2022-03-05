ГУР обнародовало список белорусских летчиков, бомбивших украинские города

Появился список белорусских военных летчиков, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

— Эти лица уже могут считать себя “лётчиками-залетчиками”! Все, долетались, “уважаемые”! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа! – отметили в ГУР.

Летчики бригады армейской авиации совершали боевые вылета из аэродрома РБ Лида и били по мирному населению и инфраструктуре Украины.

— Кстати, использованный хэштег оккупантыРФ не ошибочен в этой публикации, хотя речь идет о белорусских военных преступниках, ведь государства РБ не существует. Это уже одна орда РФ, – добавили в ГУР.