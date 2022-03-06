Гражданам Украины, которые ищут временное убежище в Польше, не нужно регистрироваться в пунктах приема беженцев. Польша готова принимать украинцев, прибывших в страну в поисках защиты и безопасности.

Пересечение границы с Польшей: правила и пункты пропуска

Польша упростила правила пересечения государственной границы для беженцев из Украины. Теперь не нужно иметь визу и загранпаспорт, чтобы отправиться в Польшу. Достаточно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Граждане могут прибыть на территорию страны через более десятка пунктов пропуска.

Статус беженца в Польше – как получить

Нашим гражданам не нужно подавать ходатайство в Управление по делам иностранцев или пограничной службы. Это касается также украинцев, у которых завершился срок действия документов, дающих вид на жительство в Польше.

При желании граждане могут обратиться в рецепционный центр, где предоставят информацию о пребывании на территории Польши, еду, воду, медицинскую помощь и место для ночлега.

Подать заявление о предоставлении убежища может взрослый человек или ребенок, находящийся на попечении взрослого. Однако нет специальной формы, поэтому жилье могут предоставить по просьбе иностранца. Документ должен содержать:

данные заявителя или данные лица, от имени которого выступает заявитель (например, супруга, ребенок);

указание страны происхождения заявителя;

описание событий, объясняющих просьбу о предоставлении убежища.

Необходимо сдать отпечатки пальцев и добавить фотографию. Ходатайство о предоставлении убежища рассматривает Управление по делам иностранцев, но документ необходимо представить консулу Республики Польши в Украине или в пограничную службу.

Где искать жилье и убежище

Польша предоставит временное жилье для людей, которым пришлось бежать из Украины из-за масштабного вооруженного нападения России.

Если у вас нет дома в Польше, то вы сможете получить всю информацию в пунктах приема возле государственной границы. При необходимости польские врачи будут предоставлять украинцам бесплатную медицинскую помощь.

Кроме того, в Польше работает бесплатная информационная линия для граждан Украины по номеру: +44 222 309 900. Она доступна на украинском, русском и английском языках.

Какие документы нужны

Для пересечения границы Польши сейчас не требуется загранпаспорт или виза. Достаточно иметь с собой документ, удостоверяющий вашу личность. Кроме того, не нужны дополнительные документы для домашних питомцев, которых вы будете брать с собой.

В Польше сейчас лояльно относятся к украинцам, оставшимся без дома из-за вооруженной агрессии России. При необходимости волонтеры смогут вам подсказать, куда можно обратиться, если возникнет необходимость в документах.

Сколько можно находиться в Польше

Украинцы могут находиться в Польше, пока не завершится война или активные боевые действия российских войск. Конечно, никто не будет выгонять из страны, если в Украине будет опасно. Однако в приюте могут отказать после окончания войны.

Это касается даже людей, у которых истек срок документов для временного пребывания в Польше. При необходимости вы можете обратиться в пограничную службу, в которой объяснят, что нужно делать.

Полезные контакты

В Центре общественного здоровья собрали полезные контакты организаций и инициатив, помогающих беженцам из Украины. Среди них:

юридическая помощь;

экстренные контакты;

центры поддержки беженцев;

ресурсы поддержки беженцев;

пожертвование.

Если вы еще не уехали или как раз в пути, вы можете обратиться к волонтерам, которые помогут найти вам временное жилье и необходимые вещи.