Россияне массово бегут в Европу от войны, санкций и тоталитаризма

На пограничном переходе Финляндии с Россией Ваалимаа много авто и автобусов с россиянами, которые бегут в Европу. Поток не огромный, но постоянный.

Некоторым людям не терпится покинуть Россию, потому что ходят упорные слухи о том, что правительство президента Владимира Путина может вскоре ввести военное положение для борьбы с демонстрациями против вторжения в Украину.

Поскольку рейсы в Европу остановлены, единственный выход из страны на машине.

— Люди в Украине — это наши люди, наша семья. Мы не должны их убивать, — отметила молодая россиянка, которая мигрирует в Европу. Девушке повезло, так как у нее была виза ЕС до объявления санкций.

Также она добавила, что не собирается возвращаться в РФ пока там правит Путин.

— Нет, пока там наше ужасное правительство. Это так, так грустно, — отметила девушка.

Она сказала, что большинство россиян не хотят этой войны, но они рискуют попасть в тюрьму, если попытаются противостоять Путину.

В Финляндии к таким, как она, относятся с огромной симпатией, как и к Украине и ее жителям.

В Хельсинки прибывает поезд из Санкт-Петербурга, который везет еще сотни людей, стремящихся бежать из России.

Большинство поездов полностью забронированы, а цены на билеты стремительно растут.

Сумма денег, которую могут взять с собой пассажиры, вылетающие из России, ограничена. Рубль находится в состоянии коллапса; российской экономике угрожают санкции и уход многих крупных западных компаний. Российское правительство отчаянно пытается избежать набега на банки.