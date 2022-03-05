Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина может выиграть войну с Россией. Об этом он заявил в интервью британской телерадиокомпании BBC.

При этом Блинкен отказался прогнозировать, как долго продлится война.

По его словам, украинский народ очень стойкий.

— Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это, — сказал Блинкен.

Он отметил, что война уже идет не так, как себе это планировал российский президент Владимир Путин. Ожесточенное сопротивление ВСУ продолжает препятствовать продвижению российских войск.

По словам Энтони Блинкена, международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине, а также оказать “мучительное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну выбора, которую начал Владимир Путин”.

На вопрос, убежден ли он, что Украина может победить, Блинкен ответил: Со временем, безусловно.

— Я не могу вам сказать, как долго это будет продолжаться. Я не могу вам сказать, сколько времени это займет, — сказал Блинкен.

А еще госсекретарь выразил обеспокоенность эскалацией.

— Это то, на чем мы сосредоточены. Потому что единственное, что может быть хуже войны, сдерживаемой Украиной, — это та, которая еще больше обостряется и выходит за ее пределы, — сказал Энтони Блинкен.

Он заявил, что российские войска используют все более жестокие методы против мирных жителей Украины — уничтожают критическую инфраструктуру, и как следствие многие украинцы лишены воды, электричества, тепла.

На вопрос, будут ли США добиваться смены руководства Москвы, чтобы положить конец вторжению, Энтони Блинкен ответил, что Соединенные Штаты этого не добиваются — именно российский народ должен определить свое руководство.