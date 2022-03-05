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Какая помощь гарантируется украинским беженцам в Лейпциге — детали

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Лейпциг Германия

Власти города Лейпциг (Германия) предлагают украинцам, вынужденно покинувшим свой дом из-за войны, помощь.

Она организуется и координируется городом Лейпциг и гражданским обществом.

Какие первые шаги пребывания украинца в Лейпциге

  • Регистрация в бюро по обслуживанию граждан.
  • Поиск квартиры.
  • Подача заявления на вид на жительство.
  • Оформление медицинского страхования.
  • Поиск места в детском учреждении или регистрация ребенка в школе.
  • Изучение германского языка.
  • Поиск работы, образовательного учреждения для обучения.
  • Знакомство с Лейпцигом.
  • Знакомство с новыми людьми.
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Украинцам гарантируется гуманитарная помощь.

Варианты жилья граждане могут посмотреть на сайтах:

Кроме того, беженцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников.

Украинцы, которые едут через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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