Власти города Лейпциг (Германия) предлагают украинцам, вынужденно покинувшим свой дом из-за войны, помощь.

Она организуется и координируется городом Лейпциг и гражданским обществом.

Какие первые шаги пребывания украинца в Лейпциге

Регистрация в бюро по обслуживанию граждан.

Поиск квартиры.

Подача заявления на вид на жительство.

Оформление медицинского страхования.

Поиск места в детском учреждении или регистрация ребенка в школе.

Изучение германского языка.

Поиск работы, образовательного учреждения для обучения.

Знакомство с Лейпцигом.

Знакомство с новыми людьми.

Украинцам гарантируется гуманитарная помощь.

Варианты жилья граждане могут посмотреть на сайтах:

Кроме того, беженцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников.

Украинцы, которые едут через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.