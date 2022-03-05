Власти города Лейпциг (Германия) предлагают украинцам, вынужденно покинувшим свой дом из-за войны, помощь.
Она организуется и координируется городом Лейпциг и гражданским обществом.
Какие первые шаги пребывания украинца в Лейпциге
- Регистрация в бюро по обслуживанию граждан.
- Поиск квартиры.
- Подача заявления на вид на жительство.
- Оформление медицинского страхования.
- Поиск места в детском учреждении или регистрация ребенка в школе.
- Изучение германского языка.
- Поиск работы, образовательного учреждения для обучения.
- Знакомство с Лейпцигом.
- Знакомство с новыми людьми.
Украинцам гарантируется гуманитарная помощь.
Варианты жилья граждане могут посмотреть на сайтах:
Кроме того, беженцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников.
Украинцы, которые едут через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.