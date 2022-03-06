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Факты / Мир / Мировые новости

Не верю, что вы хотите кровавой войны: Байден обратился к россиянам

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Джо Байден

Президент США Джо Байден обратился к россиянам на фоне полномасштабной войны на территории Украины.

Он заявил, что россияне вряд ли хотят столь кровавой войны против Украины. Он упомянул о “глубоких родственных отношениях” соседних стран.

– Обращение к народу России: Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения, – говорится в сообщении.

На картинке под постом приводится еще одна цитата американского лидера. Там он утверждает, что Соединенные Штаты не считают русский народ врагом.

Ранее в США объяснили, почему не закрывают украинское небо. Правительство страны уклоняется от решения ввести беспилотную зону над Украиной из-за опасений прямой войны с Россией. Об этом сообщила Джен Псаки – пресс-секретарь Белого дома.

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Фото: Getty Images

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