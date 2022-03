Президент США Джо Байден обратился к россиянам на фоне полномасштабной войны на территории Украины.

Он заявил, что россияне вряд ли хотят столь кровавой войны против Украины. Он упомянул о “глубоких родственных отношениях” соседних стран.

На картинке под постом приводится еще одна цитата американского лидера. Там он утверждает, что Соединенные Штаты не считают русский народ врагом.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0

— Department of State (@StateDept) March 5, 2022