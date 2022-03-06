США изучают возможность подписания соглашения, в рамках которого Польша отправит в Украину советские самолеты в обмен на американские истребители F-16.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица, знакомые с информацией.

– Соглашение потребует одобрения Белого дома и действий Конгресса США, – сказали изданию американские чиновники.

Информация о возможном обмене самолетами появилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Капитолийскому холму с убедительной просьбой о помощи в получении летальной военной помощи, особенно реактивных истребителей советского производства, которыми могут управлять украинские пилоты.

Владимир Зеленский также поддержал предложение о запрете импорта российской нефти в США, выступив в субботу утром по видеосвязи с членами Конгресса.

По словам участников видеоконференции, в ней приняли участие более 200 членов Палаты представителей и Сената. Владимир Зеленский выступал около 25 минут, после чего стал отвечать на вопросы.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (республиканец, штат Кентукки) спросил президента Зеленского, в чем он нуждается больше всего, по словам двух людей, участвовавших в разговоре. Украинский президент ответил, что ему нужны истребители. Он также коснулся вопроса установления бесполетной зоны над Украиной, но отметил, что если США не могут этого сделать, то пусть предоставят Украине самолеты.

В комментарии CNN два американских законодателя, участвовавших в телефонном разговоре с президентом Украины в субботу, сказали, что Владимир Зеленский заявил о готовности Польши передать истребители МиГ, но Варшава ждет разрешения от США.

Ранее президент Зеленский подверг критике решение НАТО, на котором были страны оборонного Альянса отказались закрывать небо над Украиной.

Фото: Aeronews