ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир / Мировые новости

Польша готова передать Украине истребители МиГ в обмен на американские F-16

Илья Нежигай редактор ленты
Польша готова передать Украине истребители МиГ в обмен на американские F-16

США изучают возможность подписания соглашения, в рамках которого Польша отправит в Украину советские самолеты в обмен на американские истребители F-16.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица, знакомые с информацией.

– Соглашение потребует одобрения Белого дома и действий Конгресса США, – сказали изданию американские чиновники.

Информация о возможном обмене самолетами появилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Капитолийскому холму с убедительной просьбой о помощи в получении летальной военной помощи, особенно реактивных истребителей советского производства, которыми могут управлять украинские пилоты.

Владимир Зеленский также поддержал предложение о запрете импорта российской нефти в США, выступив в субботу утром по видеосвязи с членами Конгресса.

По словам участников видеоконференции, в ней приняли участие более 200 членов Палаты представителей и Сената. Владимир Зеленский выступал около 25 минут, после чего стал отвечать на вопросы.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (республиканец, штат Кентукки) спросил президента Зеленского, в чем он нуждается больше всего, по словам двух людей, участвовавших в разговоре. Украинский президент ответил, что ему нужны истребители. Он также коснулся вопроса установления бесполетной зоны над Украиной, но отметил, что если США не могут этого сделать, то пусть предоставят Украине самолеты.

В комментарии CNN два американских законодателя, участвовавших в телефонном разговоре с президентом Украины в субботу, сказали, что Владимир Зеленский заявил о готовности Польши передать истребители МиГ, но Варшава ждет разрешения от США.

Ранее президент Зеленский подверг критике решение НАТО, на котором были страны оборонного Альянса отказались закрывать небо над Украиной.

Читайте
Срыв эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на десятые сутки войны в Украине

Фото: Aeronews

Источники: The Wall Street Journal, CNN

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка