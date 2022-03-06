Беспрецедентные действия России развиваются с такой скоростью, что вскоре она пересечет уровень, который сложился в жесточайшей диктатуре мира – КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в воскресенье.

Дипломат подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для страны-агрессора.

– Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое подлинная изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами, – рассказал он.

Кулеба заверил, что это давление будет расти. В то же время, министр не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.

— Некоторые лазейки для работы остались… Будем давить на Visa и MasterCard, чтобы полностью прекратили работу в России, — рассказал министр.

Кулеба анонсировал объявление от МИД Украины тех компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ.

МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за ряда диктаторских ограничений, введенных в РФ.

— В России становится невозможно жить и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией. Сотни тысяч россиян не желают так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации, – заявил Кулеба.

Как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от нарратива российской пропаганды.