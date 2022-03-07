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Факты / Мир / Мировые новости

Самолет с высланными российскими дипломатами возвращается из США в Москву

Юля Захарченко редактор ленты
Літак на заході сонця

Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и направляется в Москву.

Об этом свидетельствуют данные Flight Radar24 – публичного сайта, позволяющего в реальном времени наблюдать за передвижением самолетов.

— Этот самолет вернет на родину российских дипломатов, которых правительство США объявило персоной нон грата, — сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Правительство США решило выслать российских дипломатов из Америки в Москву — 12 человек по персоналу российской дипломатической миссии ООН.

В заявлении миссии США при ООН в конце февраля 12 российских дипломатов назвали “оперативными работниками разведки, злоупотреблявшими своими привилегиями на проживание в США, занимаясь шпионской деятельностью”. В США подчеркнули, что такие действия неблагоприятны для национальной безопасности.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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