ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир / Мировые новости

Великобритания выступила за исключение России из Интерпола

Илья Нежигай редактор ленты
Інтерпол

Великобритания выступила с требованием исключить Российскую Федерацию из Интерпола.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

— Наряду с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, я написала сегодня письмо, призывающее штаб-квартиру Интерпола и его Исполнительный комитет принять на этой неделе решение в соответствии с правилами организации о немедленном приостановлении доступа России к ее системам, — написала глава британского МВД.

Она добавила, что действия России представляют прямую угрозу безопасности частных лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложит план действий из шести пунктов касательно войны России против Украины во время встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы на следующей неделе.

Читайте
Повторная попытка эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на 12-е сутки войны в Украине

Источник: Priti Patel

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка