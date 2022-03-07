Великобритания выступила за исключение России из Интерпола

Великобритания выступила с требованием исключить Российскую Федерацию из Интерпола.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

— Наряду с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, я написала сегодня письмо, призывающее штаб-квартиру Интерпола и его Исполнительный комитет принять на этой неделе решение в соответствии с правилами организации о немедленном приостановлении доступа России к ее системам, — написала глава британского МВД.

Она добавила, что действия России представляют прямую угрозу безопасности частных лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложит план действий из шести пунктов касательно войны России против Украины во время встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы на следующей неделе.

Источник: Priti Patel