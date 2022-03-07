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Заявку на членство Украины в ЕС обсудят в ближайшие дни — глава Евросовета

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Шарль Мішель

Заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет обсуждаться в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети Twitter.

— Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни, – заявил Мишель.

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Фото: Getty Images

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